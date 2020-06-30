"Мы сыграли две свадьбы для каждого из нас". Каменских показала, как проходила секретная церемония бракосочетания с Потапом

Украинская певица Настя Каменских разместила в Instagram фото, на котором обнимает своего мужа, музыканта, певца и продюсера, позируя вместе с ним.
"В жизни каждого человека есть события, которые занимают особое место в сердце. Таким для меня стал сюрприз, который Леша устроил нам в Лас-Вегасе три года назад. Он просто пришел и сказал: "У тебя есть три часа, чтобы собраться на церемонию". Это было для меня такой неожиданностью!" – рассказала она.
По словам певицы, воспоминания о той свадебной церемонии, поиск белого платья в шопинг-молле и колец будут всегда вызывать у нее улыбку на лице и согревать сердце.
"Сейчас мы каждый раз шутим, что сыграли две свадьбы для каждого из нас – в моем стиле – большая элегантная и изысканная свадьба в Киеве, и в стиле Лешки – яркая, оригинальная, спонтанная, и очень романтичная – свадьба-сюрприз в Вегасе. Как видите, не всегда все, что происходит в Вегасе, остается в Вегасе. Это была свадьба только для нас двоих, но, презентовав трек в студии и вспомнив счастливые моменты, мне захотелось поделиться и этим событием", – написала певица.
В финале поста Каменских обратилась к своим подписчикам.
"Ребята, цените свои воспоминания и те счастливые эмоции, которые переживали в тот момент!" – призвала она.
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В жизни каждого человека есть события, которые занимают особое место в сердце. Таким для меня стал сюрприз, который Лёша устроил нам в Лас-Вегасе три года назад. * Он просто пришёл и сказал: «У тебя есть три часа, чтобы собраться на церемонию». Это было для меня такой неожиданностью! * И, признаюсь вам, воспоминания об «I do» из наших уст, поиск белого платья в шопинг-молле и колец будут всегда вызывать улыбку на лице и согревать сердце * * Сейчас мы каждый раз шутим, что сыграли две свадьбы для каждого из нас - в моем стиле - большая элегантная и изысканная свадьба в Киеве, и в стиле Лешки - яркая, оригинальная, спонтанная, и очень романтичная - свадьба-сюрприз в Вегасе. * Как видите, не всегда все, что происходит в Вегасе, остается в Вегасе * Это была свадьба только для нас двоих, но, презентовав трек в студии и вспомнив счастливые моменты, мне захотелось поделиться и этим событием * * Ребята, центе свои воспоминания и те счастливые эмоции, которые переживали в тот момент *
Днем ранее Каменских обнародовала ролик своего исполнения песни "Воспоминания" в студии программы "Світське життя" на "1+1".
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* Были воспоминания не только в песне, но и в интервью * Поговорили о ярких событиях в жизни, я вспомнила о невероятном сюрпризе, который Леша приготовил для меня в Лас-Вегасе, - свадьбе в местном стиле * * Обсудили с Катей @kosadcha также карантин и творчество во время самоизоляции и зажгли в студии с танцевальным флэшмобом под трек «Elefante», который поддержали уже почти 2 000 000 пользователей со всего мира, в том числе и известные латиноамериканские блоггеры. * Вы видели, как круто у нас получилось? *
Настя Каменских выступала с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении совместной творческой деятельности. 23 мая 2019 года Потап и Каменских сыграли свадьбу в Киеве.