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03 июля, 2020
 
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Каменских: Не превращайте свою жизнь в гонку за благами

Украинская певица Настя Каменских дала советы своим подписчикам.

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Каменских: Счастье оно всегда внутри нас
Каменских: Счастье – оно всегда внутри нас
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица NK (Настя Каменских) разместила в Instagram фото своей прогулки. Певица позировала в салатовой футболке с принтом под рептилию, с велосипедом на заднем плане.

"Счастье – оно всегда внутри нас. От осознания, что любишь то, чем занимаешься, от того, что рядом близкие люди, и от чувства гармонии с собой и миром. Поэтому создавайте свое счастье сами – не превращайте свою жизнь в гонку за благами, а занимайтесь любимым делом, наслаждайтесь каждым моментом, любите и много улыбайтесь! А я дарю свою улыбку вам!" – написала она.

Настя Каменских выступала с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских. Он пишет ей песни для сольного проекта исполнительницы – NK.

Теги: Настя Каменских, Потап и Настя, певица NK, советы
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