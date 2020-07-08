"Ведьма". Фото Каменских к празднику Ивана Купала обсудили ее подписчики

Украинская певица Настя Каменских поделилась фотосетом, снятым на природе.

Каменских: Есть в году несколько дней, когда чувствуешь особую связь с природой Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица NK (Настя Каменских) разместила в Instagram снимки, для которых позировала в белом платье свободного кроя.

"Есть в году несколько дней, когда чувствуешь особую связь с природой. Один из таких – это ночь на Ивана Купала и весь следующий день. Когда кажется, что если прислушаться, можно услышать, как перешептываются деревья и вся природа будто оживает. И если оказаться в лесу или возле воды и закрыть глаза, чувствуешь, как сила природы наполняет тебя. Надеюсь, этими фото я сумела передать вам свое настроение и эту особую атмосферу. Напишите, если мне это удалось", – попросила певица. Пост она обнародовала 7 июля.

Подписчики прокомментировали публикацию.

"Волшебное фото", – отметила luck1_lucy_1.

"Ведьма", – написал tv_048.

"Нимфа", – прокомментировала alla_allysik_s.

Ивана Купала – языческий праздник, который отмечается 7 июля. Ночь перед этим днем считается благоприятным временем для гаданий.

Настя Каменских выступала с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских.