Каменских в купальнике станцевала под под трек Chica Bamboni. Потап оценил

Украинская певица NK (Настя Каменских) приняла участие в танцевальном челлендже #challengechicabamboni от своего мужа, продюсера и рэпера Алексея Потапенко (Потапа). Селфи-ролик, на котором Каменских запечатлена во время танца, певица разместила на своей странице в Instagram.
В кадре артистка позирует в раздельном купальнике белого цвета.
"Я бываю разной. Но сегодня я #chicabamboni", – подписала Каменских ролик.
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Я бываю разнои * #fashionchica #sunnychica #summerchica #chihuahuachicaно сегодня я #chicabamboni а какая #chica ты?
Супруг певицы прокомментировал ее танец на своей странице в Instagram.
"Моя то #chicabamboni #mozgi. А какая #chica ты?" – написал он.
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Моя то #chicabamboni #mozgi А какая #chica Ты??? @kamenskux 2 миллиона в YouTube
Настя Каменских выступала с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских. Он пишет ей песни для сольного проекта исполнительницы – NK.
В начале июля Потап объявил в сети челлендж на лучшее исполнение определенной последовательности танцевальных движений под трек группы Mozgi Chica Bamboni.
Участие в #challengechicabamboni в том числе приняли телеведущая Маша Ефросинина, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, ведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов, а также ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский.