Sexy-чики и дерзкие ковбои. Вышел клип группы Mozgi на трек Chica Bamboni
Украинская группа Mozgi на своем YouTube-канале презентовала видео на трек Chica Bamboni. "Осторожно, sexy-чики и дерзкие музыкально-танцевальные ковбои в клипе", – говорится в релизе ролика. На видео участники группы и их продюсер Алексей Потапенко в образе ковбоев проводят время за столом-батутом, на котором прыгают полуобнаженные девушки. "Разденутся не только чики", – пообещали музыканты на своей странице в Instagram.
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