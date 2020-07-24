Бульвар Шоубиз
 
24 июля, 2020
 
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Sexy-чики и дерзкие ковбои. Вышел клип группы Mozgi на трек Chica Bamboni

Украинская группа Mozgi на своем YouTube-канале презентовала видео на трек Chica Bamboni. "Осторожно, sexy-чики и дерзкие музыкально-танцевальные ковбои в клипе", – говорится в релизе ролика. На видео участники группы и их продюсер Алексей Потапенко в образе ковбоев проводят время за столом-батутом, на котором прыгают полуобнаженные девушки. "Разденутся не только чики", – пообещали музыканты на своей странице в Instagram.

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Mozgi: Разденутся не только чики
Mozgi: Разденутся не только чики
Фото: mozgiband / Instagram

видео

Видео: MOZGI / YouTube
Теги: Украина, шоу-бизнес, клип, Потап, видеоклип, Mozgi, Алексей Потапенко
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