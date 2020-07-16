  "Тело – это отражение наших мыслей". Каменских засветила фигуру в нюдовом белье

Украинская певица NK (Настя Каменских) разместила в Instagram фото в нюдовом белье.
"Согласны ли вы, что тело – это отражение наших мыслей и внутренних ощущений? Фигура, осанка, походка – это результат заботы о своем здоровье и уважения к себе, позитивных мыслей и настроя. Я считаю, что занятия спортом, утренние зарядки, танцы, йога, пробежки в любое удобное для вас время или другой вариант на ваш выбор – это в первую очередь проявление заботы о своем теле и здоровье. И я стараюсь мотивировать и поддерживать вас на пути к вашему здоровому и спортивному телу", – написала певица.
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Согласны ли вы , что тело - это отражение наших мыслей и внутренних ощущений? Фигура, осанка, походка - это результат заботы о своем здоровье и уважения к себе, позитивных мыслей и настроя * Я считаю, что занятия спортом, утренние зарядки, танцы, йога, пробежки в любое удобное для вас время или другой вариант на ваш выбор - это в первую очередь проявления заботы о своём теле и здоровье * * И я стараюсь мотивировать и поддерживать вас на пути к вашему здоровому и спортивному телу * Именно поэтому я выкладываю в своём YouTube блоге разные тренировки, которые делаю всегда сама! * Сегодня утром я как раз опубликовала ещё одну! * Это non-stop кардио, которое круто прокачивает все тело, делает его стройным и подтянутым! * Начните каждое своё утро с любви к себе и с тренировки! Ссылка - в сторис. * И напишите, если вам нравятся мои тренировки на YouTube. Если да - я буду продолжать их выкладывать *
Каменских разместила в своем YouTube-блоге видео тренировки, снятое дома.
"Это non-stop кардио, которое круто прокачивает все тело, делает его стройным и подтянутым! Начинайе каждое свое утро с любви к себе и с тренировки!" – написала она.
Настя Каменских выступала с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских. Он пишет ей песни для сольного проекта исполнительницы – NK.