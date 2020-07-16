  "Тело – это отражение наших мыслей". Каменских засветила фигуру в нюдовом белье

Украинская певица Настя Каменских показала, как тренируется дома.

Каменских: Я стараюсь мотивировать и поддерживать вас на пути к вашему здоровому и спортивному телу Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица NK (Настя Каменских) разместила в Instagram фото в нюдовом белье.

"Согласны ли вы, что тело – это отражение наших мыслей и внутренних ощущений? Фигура, осанка, походка – это результат заботы о своем здоровье и уважения к себе, позитивных мыслей и настроя. Я считаю, что занятия спортом, утренние зарядки, танцы, йога, пробежки в любое удобное для вас время или другой вариант на ваш выбор – это в первую очередь проявление заботы о своем теле и здоровье. И я стараюсь мотивировать и поддерживать вас на пути к вашему здоровому и спортивному телу", – написала певица.

Каменских разместила в своем YouTube-блоге видео тренировки, снятое дома.

"Это non-stop кардио, которое круто прокачивает все тело, делает его стройным и подтянутым! Начинайе каждое свое утро с любви к себе и с тренировки!" – написала она.

ВИДЕО

Видео: NKofficial / YouTube

Настя Каменских выступала с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских. Он пишет ей песни для сольного проекта исполнительницы – NK.