"Маленькие и нежные, они создают особую атмосферу". Каменских рассказала о своем новом увлечении

Украинская певица Настя Каменских рассказала, как проводит досуг за городом.

Украинская певица NK (Настя Каменских) разместила в Instagram композиции из полевых цветов, которые составила самостоятельно.

"Часто после прогулки приношу собранные полевые цветы. Собираю их необычным способом – в рюкзачок. Маленькие и нежные, они создают особую атмосферу, когда делаешь из них разные композиции и украшаешь ими дом. Каждая наполняется особенным запахом лета, травы и чего-то совершенно необъяснимого", – рассказала она.

Настя Каменских выступала с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских. Он пишет ей песни для сольного проекта исполнительницы – NK.