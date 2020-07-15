Бульвар Шоубиз
 
15 июля, 2020
 
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"Маленькие и нежные, они создают особую атмосферу". Каменских рассказала о своем новом увлечении

Украинская певица Настя Каменских рассказала, как проводит досуг за городом.

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Каменских: Часто после прогулки приношу собранные полевые цветы
Каменских: Часто после прогулки приношу собранные полевые цветы
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица NK (Настя Каменских) разместила в Instagram композиции из полевых цветов, которые составила самостоятельно.

"Часто после прогулки приношу собранные полевые цветы. Собираю их необычным способом – в рюкзачок. Маленькие и нежные, они создают особую атмосферу, когда делаешь из них разные композиции и украшаешь ими дом. Каждая наполняется особенным запахом лета, травы и чего-то совершенно необъяснимого", – рассказала она.

Настя Каменских выступала с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских. Он пишет ей песни для сольного проекта исполнительницы – NK.

Теги: Настя Каменских, певица NK
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