"Парень жжет". 70-летний Поплавский станцевал под трек Chica Bamboni. Видео

70-летний ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский вместе с подтанцовкой из двух девушек станцевал под трек украинской группы Mozgi Chica Bamboni. Видео танца в исполнении Поплавского разместил на своей странице в Instagram инициатор челленджа #challengechicabamboni, продюсер и автор одноименного трека Алексей Потапенко (Потап).
"Ну это победа. Этот парень получает грант на образование в Киевском университете культуры", – в шутливой форме подписал видео с Поплавским Потап.
"Парень жжет", – оценили танец ректора фолловеры Потопа.
"Это вышак! Браво?" – прокомментировала публикацию экс-супруга Потапа, продюсер Ирина Горовая.
"Разрыв", – отреагировала на ролик дочь Горовой Наталья Горовая.
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Ну це Перемога !! @poplavskiy_michail Цей хлопчина отримує грант на освіту в Київському Університеті Культури #MOZGI #Chicabamboni
В начале июля Потап объявил в сети челлендж на лучшее исполнение определенной последовательности танцевальных движений под трек группы Mozgi Chica Bamboni.
Участие в #challengechicabamboni в том числе приняли телеведущая Маша Ефросинина, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, ведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов.