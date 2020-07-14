"Парень жжет". 70-летний Поплавский станцевал под трек Chica Bamboni. Видео

70-летний ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский принял участие в танцевальном челлендже #challengechicabamboni от продюсера и рэпера Алексея Потапенко (Потапа).

70-летний ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский вместе с подтанцовкой из двух девушек станцевал под трек украинской группы Mozgi Chica Bamboni. Видео танца в исполнении Поплавского разместил на своей странице в Instagram инициатор челленджа #challengechicabamboni, продюсер и автор одноименного трека Алексей Потапенко (Потап).

"Ну это победа. Этот парень получает грант на образование в Киевском университете культуры", – в шутливой форме подписал видео с Поплавским Потап.

"Парень жжет", – оценили танец ректора фолловеры Потопа.

"Это вышак! Браво?" – прокомментировала публикацию экс-супруга Потапа, продюсер Ирина Горовая.

"Разрыв", – отреагировала на ролик дочь Горовой Наталья Горовая.

В начале июля Потап объявил в сети челлендж на лучшее исполнение определенной последовательности танцевальных движений под трек группы Mozgi Chica Bamboni.

Участие в #challengechicabamboni в том числе приняли телеведущая Маша Ефросинина, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, ведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов.