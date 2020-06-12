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Поплавский стал главой Аграрной партии Украины

Украинский деятель искусств и политик Михаил Поплавский был избран главой Аграрной партии Украины на съезде 12 июня.

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Михаил Поплавский: Аграрная партия должна стать номером один в Украине
Михаил Поплавский: Аграрная партия должна стать номером один в Украине
Фото: ukranews.com

На 26-м съезде Аграрной партии Украины 12 июня ее главой был избран украинский деятель искусств и политик Михаил Поплавский. В мероприятии приняли участие делегаты из 17 региональных партийных организаций, члены политсовета партии и гости, сообщают "Українські новини"

"Для меня большая честь и ответственность стать главой Аграрной партии Украины. Аграрная партия должна стать номером один в Украине. Для этого нужны очень организованная и слаженная работа центрального аппарата и ответственный и профессиональный подход к делу наших региональных лидеров", – отметил Поплавский.

На досрочных парламентских выборах летом прошлого года Поплавский возглавил список партии.

Теги: Михаил Поплавский, политика, Аграрная партия Украины
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