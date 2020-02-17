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17 февраля, 2020
 
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"Богатые мужчины старыми не бывают". Михаил Поплавский прокомментировал отношения со студентками

"Поющий ректор" Михаил Поплавский не намерен связывать себя узами брака, но не готов отказываться от секса.

Михаил Поплавский: Я обожаю своих студенток
Михаил Поплавский: Я обожаю своих студенток
Фото: poplavskiy_michail / Instagram

70-летний ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский во время съемок передачи "Світське життя" признался в интервью Кате Осадчей, что не скрывает своей любвеобильности. 

"Богатые мужчины старыми не бывают", – подчеркнул ректор, комментируя слухи о романах со студентками возглавляемого им университета.

Он добавил, что считает себя любвеобильным мужчиной, который никогда этого не скрывал. По словам Поплавского, в свое время Ирина Билык, получая зачетку из его рук, назвала его "шалуном". Сегодняшние студентки, по словам Поплавского, за глаза называют его "Папой" или "Поплавком".

Комментируя семейное положение, Поплавский признался, что является свободным мужчиной. "Я уже был "замужем", но больше не хочу", –  подчеркнул он. 

По словам ректора университета культуры и искусств, "можно бросить пить и начать, можно бросить курить и начать, но если забросить секс – начать очень сложно". 

Михаил Поплавский родился в с. Мечиславка Кировоградской области в 1949 году. С 1993 года он возглавляет Киевский национальный университет культуры и искусств. 

Теги: Михаил Поплавский, культура, шоу-бизнес, Катя Осадчая
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