"Как в старые добрые времена". Потап и NK вышли на прогулку в центре Киева. Фото

Украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко) показал, как они с женой – певицей NK (Настей Каменских) выглядят в реальной жизни на прогулке.

Украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко) на своей странице в Instagram показал прогулку по центру Киева с женой, певицей NK (Настей Каменских). В подборке снимков засняты шаги Потапа на камеру, а в финале – фото с женой.

"Прогулка с Настей Каменских по центру Киева. Как в старые добрые времена с NK", – написал он.

Настя Каменских и Потап выступали как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских. Он пишет ей песни для сольного проекта – NK.