"Как в старые добрые времена". Потап и NK вышли на прогулку в центре Киева. Фото

Украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко) на своей странице в Instagram показал прогулку по центру Киева с женой, певицей NK (Настей Каменских). В подборке снимков засняты шаги Потапа на камеру, а в финале – фото с женой.
"Прогулка с Настей Каменских по центру Киева. Как в старые добрые времена с NK", – написал он.
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Прогулка с @kamenskux по Центру Киева ,Like Good Old Times with NK #nk #птп #bearanddiamond #bearanddiamond *
Настя Каменских и Потап выступали как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских. Он пишет ей песни для сольного проекта – NK.