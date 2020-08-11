"Это так мило". Потап показал, как здоровается с сыном. Видео

Украинский продюсер и рэпер Алексей Потапенко (Потап) на своей странице в Instagram опубликовал ролик, на котором запечатлен вместе со своим 11-летним сыном Андреем.
Отец и сын демонстрируют на камеру последовательность движений, которыми они почти синхронно обмениваются во время приветствия.
"Дай пять", – подписал ролик артист.
"Это так мило", – оценили ролик певца фолловеры.
"Крутые", – прокомментировали видео пользователи сети.
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11-летний Андрей – сын Потапенко и продюсера Ирины Горовой. Пара зарегистрировала брак в 1999 году. В декабре 2016 года супруги объявили о разводе. 23 мая 2019 года Потап женился на певице Насте Каменских.