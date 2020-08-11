"Это так мило". Потап показал, как здоровается с сыном. Видео

Рэпер Алексей Потапенко (Потап) поделился в сети коротким видео, показав ритуал приветствия со своим 11-летним сыном Андреем.

Украинский продюсер и рэпер Алексей Потапенко (Потап) на своей странице в Instagram опубликовал ролик, на котором запечатлен вместе со своим 11-летним сыном Андреем.

Отец и сын демонстрируют на камеру последовательность движений, которыми они почти синхронно обмениваются во время приветствия.

"Дай пять", – подписал ролик артист.

"Это так мило", – оценили ролик певца фолловеры.

"Крутые", – прокомментировали видео пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #chicabamboni #mozgi high five with my son @potapchiq Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 11 Авг 2020 в 2:38 PDT

11-летний Андрей – сын Потапенко и продюсера Ирины Горовой. Пара зарегистрировала брак в 1999 году. В декабре 2016 года супруги объявили о разводе. 23 мая 2019 года Потап женился на певице Насте Каменских.