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14 августа, 2020
 
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"Ты под чем?". Потап снял видео о продуктах питания

Украинский продюсер и рэпер Алексей Потапенко (Потап) речитативом перечислил лежащие на столе продукты.

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Потап: Сыр. Колбаса. Голубика
Потап: Сыр. Колбаса. Голубика
Фото: realpotap / Instagram

Украинский продюсер и рэпер Алексей Потапенко (Потап) на своей странице в Instagram опубликовал видео, в котором показал продукты питания, лежащие на столе. Он речитативом перечислил их названия.

"Сыр. Колбаса. Голубика", – написал рэпер. Эти продукты он показал в ролике и речитативом в разном порядке проговорил их названия.

Подписчики прокомментировали видео.

"У меня вопрос: "Что за бред?" – написала tencheeso.

"Может, песню замутить?" – предложил adorzwe.

"Ты под чем?" – спросил musical.edits___.

8 мая 2020 года Потапу исполнилось 39 лет. Он стал известным как участник дуэта "Потап и Настя", солистом которого был вместе с певицей Настей Каменских. В 2017 году проект сообщил о прекращении деятельности. Группа выступала с 2006 года. Их первой известной песней была композиция "Не пара". 23 мая 2019 года Потап женился на КаменскихПрезидент Украины Владимир Зеленский присвоил Алексею Потапенко звание "Заслуженный артист Украины" ко Дню Конституции, который отмечается в стране 28 июня.

Теги: продукты, Потап и Настя, Потап, Алексей Потапенко
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