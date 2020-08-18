Бульвар Шоубиз
 
18 августа, 2020
 
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"Единение с природой". Каменских оголилась полностью

Украинская певица NK (Настя Каменских) рассказала, что каждый летний месяц оголяется на природе, чтобы лучше изучить свой внутренний мир.

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Каменских: Летом я чувствую особое единение с природой. Когда мое тело окутывает приятный ветерок, когда солнце мягкими лучами касается моего тела
Каменских: Летом я чувствую особое единение с природой. Когда мое тело окутывает приятный ветерок, когда солнце мягкими лучами касается моего тела
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица NK (Настя Каменских) оголилась полностью. Фото она разместила в Instagram.

"Я обожаю лето. Именно летом я чувствую особое единение с природой. Чем ближе мы к ней, тем сильнее это чувствуем. У меня есть традиция – каждый месяц в теплое время года я на целый день выбираюсь туда, где могу почувствовать эту особую связь. Когда только я и мир, когда мое тело окутывает приятный ветерок, когда солнце мягкими лучами касается моего тела. Только я, наедине, и больше никого. Когда ничто не мешает стать единым целым со Вселенной, которая создала нас. Только я и природа, и ничто – ни одежда, ни мысли, ни окружающие – не мешают наполняться первозданной энергией стихий земли, воздуха и растений", – рассказала певица.

Каменских призналась, что чувствует наполнение каждой клеточки тела силой и смыслом.

"Я слушаю только Вселенную и наполняюсь. В такие моменты особенно чувствуешь, как прекрасно все, что тебя окружает. Сегодня решила поделиться с вами таким необычным для некоторых людей, но таким важным лично для меня путешествием. Это встреча с внешним и моим внутренним миром, который с каждым днем жизни все интереснее и интереснее изучать", – призналась она.

Настя Каменских выступала с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских. Он пишет ей песни для сольного проекта исполнительницы – NK.

Теги: Настя Каменских, певица NK, ню-фото
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