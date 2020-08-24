"Язык выбешивает", "В сапогах не жарко?", "Секси". Подписчики Каменских прокомментировали фото ее прогулки

Украинская певица NK (Настя Каменских) в сапогах и платье прогулялась по Киеву.

Каменских: В перерывах между работой над новым испаноязычным альбомом вышла с любимым на прогулку Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица NK (Настя Каменских) разместила в Instagram снимки своей воскресной прогулки по центру Киева.

"Воскресенье сегодня просто волшебное. Так тепло, солнечно и такое классное настроение. В перерывах между работой над новым испаноязычным альбомом вышла с любимым на прогулку – насладится последними деньками этого лета. Хочется запомнить эти летние прогулки и вспоминать их потом зимними вечерами с улыбкой. Несмотря ни на что, я благодарна этому лету за то, что оно было. А впереди будет еще лучше", – написала она.

Подписчики певицы раскритиковали ролик.

"Твой язык выбешивает. На каждой фотографии, видео. Скажите ей кто-то, что это некрасиво!" – написала maryanaabr.

"Ей в сапогах не жарко? Ужас", – прокомментировала sidorenkonastya845.

"Просто красоточка. Секси", – написал romanovskii_boris.

На то, что Каменских часто показывает язык, ее подписчики обращали внимание ранее.

Настя Каменских выступала с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских. Он пишет ей песни для сольного проекта исполнительницы – NK.