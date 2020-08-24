"Язык выбешивает", "В сапогах не жарко?", "Секси". Подписчики Каменских прокомментировали фото ее прогулки

Украинская певица NK (Настя Каменских) разместила в Instagram снимки своей воскресной прогулки по центру Киева.
"Воскресенье сегодня просто волшебное. Так тепло, солнечно и такое классное настроение. В перерывах между работой над новым испаноязычным альбомом вышла с любимым на прогулку – насладится последними деньками этого лета. Хочется запомнить эти летние прогулки и вспоминать их потом зимними вечерами с улыбкой. Несмотря ни на что, я благодарна этому лету за то, что оно было. А впереди будет еще лучше", – написала она.
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Воскресенье сегодня просто волшебное * Так тепло, солнечно и такое классное настроение * В перерывах между работой над новым испаноязычным альбомом, вышла с любимым на прогулку - насладится последними деньками этого лета * Хочется запомнить эти летние прогулки и вспоминать их потом зимними вечерами с улыбкой. Несмотря ни на что, я благодарна этому лету за то, что оно было. А впереди будет ещё лучше * * #weekendvibes #summerdays
Подписчики певицы раскритиковали ролик.
"Твой язык выбешивает. На каждой фотографии, видео. Скажите ей кто-то, что это некрасиво!" – написала maryanaabr.
"Ей в сапогах не жарко? Ужас", – прокомментировала sidorenkonastya845.
"Просто красоточка. Секси", – написал romanovskii_boris.
На то, что Каменских часто показывает язык, ее подписчики обращали внимание ранее.
Настя Каменских выступала с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских. Он пишет ей песни для сольного проекта исполнительницы – NK.