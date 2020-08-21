"Этот язык – ужас, так и хочется съездить по губам". Подписчики Каменских попросили ее спрятать язык

Украинская певица NK (Настя Каменских) разместила в Instagram новое танцевальное видео.
"Танцующая душа. Когда танцуешь в душе, телу невозможно сопротивляться", – написала она.
В ролике певица танцует в миниплатье, гримасничая на камеру.
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Dancing soul * * Когда танцуешь в душе, телу невозможно сопротивляться * * #dancevideo #moveyourbody #tiktok
Подписчики певицы раскритиковали ролик.
"Я вас обожаю и ваше творчество тоже. Но большая просьба: перестаньте на каждом видео вытягивать язык... Это надоело ужасно", – написала alina_vygodner.
"Капец, эта игра лицом – ужас!" – согласилась matiukhaalena.
"Просто невыносимо. Этот язык – ужас, так и хочется съездить по губам", – отметила alina_vygodner.
Настя Каменских выступала с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских. Он пишет ей песни для сольного проекта исполнительницы – NK.