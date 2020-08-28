"Красивая, даже сонная и без макияжа", "Патлаточка". Каменских показала, как выглядит после пробуждения

Украинская певица NK (Настя Каменских) показала, как выглядит утром после пробуждения. На фото она запечатлена в черной пижаме с принтом звезд.
"Какие вы в первые минуты пробуждения?" – спросила она и сопроводила пост смайлом с закрытыми глазами. Певица предложила подписчикам прокомментировать пост смайлом, который соответствует их состоянию после пробуждения.
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Доброе утро * * Какие вы в первые минуты пробуждения? Я - * * Ставьте ваш смайлик в комменты * * #morningvibes #sleepy #friyay
Подписчики не только прокомментировали пост певицы различными смайлами, а и охарактеризовали ее внешний вид.
"Красивая, даже сонная и без макияжа", – написала nataliiapalam.
"Патлаточка", – отметил the_buffalo_man.
Настя Каменских выступала с украинским рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских. Он пишет ей песни для сольного проекта исполнительницы – NK.