39-летний Потап вспомнил молодость и показал, как выглядел в 16 лет

39-летний украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко) на своей странице в Instagram обнародовал архивное фото, на котором запечатлен в 16-летнем возрасте.
Потап рассказал, что 23 года назад "диджеил на винилах и фристайлил на Русановке".
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@u_c.baby @caze.u_c @dred.u_c @g.u_c.baby НАМ СНОВА ПО 16 !!! А какие вы были в 16??? Чем занимались?? #uc #намсновапо16
Потап (настоящее имя Алексей Потапенко) родился в 1981 году в Киеве.
С 2006-го по 2017 год Потап выступал с певицей Настей Каменских в дуэте "Потап и Настя". В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы.
23 мая 2019 года Потап женился на Каменских. Он пишет ей песни для сольного проекта – NK. Также Потап продюсирует проект Mozgi, певицу Michelle Andrade. Ранее он был продюсером группы "Время и Стекло", которая в марте 2020 года объявила о завершении деятельности.