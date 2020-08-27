39-летний Потап вспомнил молодость и показал, как выглядел в 16 лет

По словам 39-летнего украинского певца и продюсера Потапа (Алексея Потапенко), в 16 лет он "диджеил на винилах и фристайлил на Русановке".

Потап родился в Киеве в 1981 году Фото: realpotap / Instagram

39-летний украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко) на своей странице в Instagram обнародовал архивное фото, на котором запечатлен в 16-летнем возрасте.

Фото: realpotap / Instagram



Потап рассказал, что 23 года назад "диджеил на винилах и фристайлил на Русановке".

Потап (настоящее имя Алексей Потапенко) родился в 1981 году в Киеве.

С 2006-го по 2017 год Потап выступал с певицей Настей Каменских в дуэте "Потап и Настя". В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы.

23 мая 2019 года Потап женился на Каменских. Он пишет ей песни для сольного проекта – NK. Также Потап продюсирует проект Mozgi, певицу Michelle Andrade. Ранее он был продюсером группы "Время и Стекло", которая в марте 2020 года объявила о завершении деятельности.