"A Huevo очень даже не Huevo". Каменских в новом клипе появилась в металлическом бюстгальтере. Видео
Украинская певица NK (Настя Каменских) на своем YouTube-канале презентовала клип на песню A Huevo. "Ребята, я очень рада представить вам свое новое видео! Делитесь, на какой секунде клипа захотелось танцевать?" – прокомментировала премьеру певица. "Два месяца ожидания того стоили. "A Huevo очень даже не Huevo", – написала Ajrina K. Действие ролика происходит в мексиканском баре, а одними из героев являются Супермен и Зорро. Каменских появляется в металлическом бюстгальтере с головами львов. A Huevo в переводе с испанского означает "офигенно". Написание этого слова для украиноязычной и русскоязычной аудитории ассоциируется с ненормативной лексикой.
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