"Сосать арбуз", "Думаю, Потап доволен". Каменских устроила эротический фотосет с арбузом в рту

Украинская певица NK (Настя Каменских) показала снимки своего отдыха.

Украинская певица NK (Настя Каменских) разместила в Instagram фотосессию, в которой использовала дольку арбуза.

"Очень сахарный арбуз", – написала она.

На фото певица запечатлена в леопардовом купальнике.

"Лизать арбуз... Кажется, что-то пошло не так", – заявила katyashuvera_.

"Да у меня как-то палец даже не мог написать "сосать арбуз", но в голове промелькнул этот бред", – отреагировала innchik_derepko.

"Думаю, Потап доволен", – предположила lstreda.

Настя Каменских выступала с украинским рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских. Он пишет ей песни для сольного проекта исполнительницы – NK.