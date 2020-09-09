"Не догуляли". Каменских и Потап намерены повторить свадебную церемонию

По словам жены украинского рэпера и продюсера Потапа (Алексея Потапенко) певицы Насти Каменских, их свадьба в мае 2019 года была крутой, но короткой.

Каменских: Мы собираемся делать свадьбу каждый год Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских намерена каждый год проводить свадебную вечеринку. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу 2POpodcast, одним из ведущих которого является ее муж певец Потап (Алексей Потапенко).

"Мы собираемся делать свадьбу каждый год, потому что она пролетела за секунду. Она была такой крутой", – заявила певица.

"Не догуляли. И мальчишник как-то так не раскрылся", – согласился с женой Потап.

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Видео: 2POpodcast / YouTube

Потап и Настя Каменских выступали вместе как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских.

В июле 2020 года Потап рассказал, что у них с Каменских было уже четыре свадьбы.