"Жгучий микс латинских ритмов и украинского колорита". NK выпустила новый альбом

Украинская певица NK (Настя Каменских) презентовала альбом Eclectica.

Певица NK: Мой новый альбом Eclectica уже доступен к прослушиванию и скачиванию! Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица NK (Настя Каменских) выпустила испаноязычный альбом Eclectica, состоящий из семи песен. О выходе пластинки она сообщила в Instagram.

"Мой новый альбом Eclectica уже доступен к прослушиванию и скачиванию! Я так ждала этого! Переходите по ссылке в описании профиля и слушайте этот жгучий микс двух культур – латинских ритмов и украинского колорита!" – написала она.

Исполнительница дала ссылку на разные платформы, на которых можно прослушать ее альбом. Скачивание доступно платно.

На пластинке собраны семь треков, общее звучание 20 минут.

Настя Каменских выступала с украинским рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских. Он является одним из авторов песен для сольного проекта исполнительницы – NK.