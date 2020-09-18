"Жгучий микс латинских ритмов и украинского колорита". NK выпустила новый альбом

Украинская певица NK (Настя Каменских) выпустила испаноязычный альбом Eclectica, состоящий из семи песен. О выходе пластинки она сообщила в Instagram.
"Мой новый альбом Eclectica уже доступен к прослушиванию и скачиванию! Я так ждала этого! Переходите по ссылке в описании профиля и слушайте этот жгучий микс двух культур – латинских ритмов и украинского колорита!" – написала она.
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My new album #ECLÉCTICA is OUT NOW! * Hope you’ll love it! * * Latin rhythms and Ukrainian flavor mixed together to make a very special hot music cocktail * * Link in bio * ____ * Мой новый альбом ECLÉCTICA уже доступен к прослушиванию и скачиванию! * Я так ждала этого! * Переходите по ссылке в описании профиля и слушайте этот жгучий микс двух культур - латинских ритмов и украинского колорита! * * ____ ¡Escuchen mi nuevo álbum #ECLÉCTICA - esta mezcla apasionada del ritmo latino y color ucraniano! * * Enlace en la bio * #nk #newalbum #outnow
Исполнительница дала ссылку на разные платформы, на которых можно прослушать ее альбом. Скачивание доступно платно.
На пластинке собраны семь треков, общее звучание 20 минут.
Настя Каменских выступала с украинским рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских. Он является одним из авторов песен для сольного проекта исполнительницы – NK.