Каменских рассказала, как отреагирует на измену Потапа

Украинская певица Настя Каменских заявила, что не проверяет телефон своего мужа певца Потапа (Алексея Потапенко), но в случае измены почувствует это.

Каменских и Потап вместе выступали дуэтом 11 лет, а после его распада поженились Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских заявила, что в случае измены отпустит любимого человека "на все четыре стороны". Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу 2POpodcast, одним из ведущих которого является ее муж певец Потап (Алексей Потапенко).

По словам Потапа, он не скрывает от Каменских, что кроме нее ему нравятся и другие женщины.

"Я бы мог сказать, что ты одна мне нравишься из всех женщин, но это будет неправдиво. У меня куча телочек в Instagrame", – заявил Потап, обсуждая с женой вопросы полигамности мужчин и женщин.

Реагируя на это, Каменских отметила, что никогда не будет проверять телефон мужа.

"Я объясню, почему. Я берегу себя. Зачем мне лишние проблемы? Мне не надо это видеть. Слушай, если человек захочет отдавать свою энергию другому человеку – я это почувствую, естественно, мне это не понравится, и, понятное дело, я отпущу на все четыре стороны. Ну а если ты не хочешь, то зачем? Мы же никого не можем заставить! Что, я буду говорить: "Дай мне свой телефон?" – заявила певица.

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Видео: 2POpodcast / YouTube

Потап и Настя Каменских выступали вместе как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских.

В июле 2020 года Потап рассказал, что у них с Каменских было уже четыре свадьбы.