Бульвар Шоубиз
 
23 сентября, 2020
 
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Каменских показала голую грудь

Украинская певица NK (Настя Каменских) позировала в плавках.

Каменских: Каждый человек живет на своей собственной частоте энергетических волн. И для того, чтобы жить так, как мечтаешь, нужно настроиться на энергетическую частоту той реальности, которую мы хотим
Каменских: Каждый человек живет на своей собственной частоте энергетических волн. И для того, чтобы жить так, как мечтаешь, нужно настроиться на энергетическую частоту той реальности, которую мы хотим
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица NK (Настя Каменских) разместила в Instagram фото, на которых засветила голые ягодицы и грудь, прикрыв ее руками. Певица позировала в плавках.

"Я верю в то, что все в мире – это энергия, а каждый человек живет на своей собственной частоте энергетических волн. И для того, чтобы жить так, как мечтаешь, нужно настроиться на энергетическую частоту той реальности, которую мы хотим. Сначала ваши мечты будут сбываться на тонком энергетическом уровне – то есть на уровне мыслей. И только потом сбудутся в настоящем. Поэтому начинайте каждый свой день с правильных мыслей. С любви к себе и с внутренней уверенности, что у вас все получится!" – написала она.

Настя Каменских стала известной, выступая с украинским рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских. Он пишет ей песни для сольного проекта исполнительницы – NK.

Теги: Настя Каменских, фото, топлес, певица NK, грудь
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