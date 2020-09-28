"Ух, задок", "Просто бомба". NK засветила голое бедро

Украинская певица NK (Настя Каменских) позировала на яхте.

Украинская певица NK (Настя Каменских) разместила в Instagram фото в раздельном купальнике.

"Доброе утро, прекрасный мир!" – написала она.

Певица запечатлена стоящей на яхте, демонстрируя в кадре оголенное бедро.

"Ух, задок", – написал polivetskiy.

"Просто бомба", – заявил dnepr_shar.

Настя Каменских стала известной, выступая с украинским рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских. Он пишет ей песни для сольного проекта исполнительницы – NK.