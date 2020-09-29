Каменских показала, как расслабляется, подняв вверх ногу

Украинская певица NK (Настя Каменских) опубликовала снимок со своего отдыха.

Украинская певица NK (Настя Каменских) разместила в Instagram фото, сделанное во время отдыха у моря. Певица лежит на соломенной софе с подушками, подняв ногу вверх.

"Расслабление. Улыбка. Плавание. Повторение", – написала она.

Настя Каменских стала известной, выступая с украинским рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских.