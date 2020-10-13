Потап показал, как Каменских встретила его после тренировки

По словам украинского певца и продюсера Потапа (Алексея Потапенко), пока его не было дома, супруга, певица Настя Каменских навела красоту.

Потап женился на Каменских в мае 2019 года Фото: realpotap / Instagram

Украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко) 13 октября на своей странице в Instagram обнародовал селфи, сделанное на фоне своего дома, двери которого были украшены тыквами и осенними цветами.

"Приезжаешь домой, занимаешься спортом, а дома Настя Каменских навела вот такую красоту – Fall installation by Wifey NK", – написал он.

Потап (настоящее имя Алексей Потапенко) родился в 1981 году в Киеве.

С 2006-го по 2017 год Потап выступал с певицей Настей Каменских в дуэте "Потап и Настя". В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы.

23 мая 2019 года Потап женился на Каменских. Он пишет ей песни для сольного проекта – NK. Также Потап продюсирует проект Mozgi, певицу Michelle Andrade. Ранее он был продюсером группы "Время и Стекло", которая в марте 2020 года объявила о завершении деятельности.