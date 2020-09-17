"Батюшка, благослови". Галкин отреагировал на Потапа в гриме

Российский шоумен Максим Галкин попросил украинского рэпера Потапа (Алексея Потапенко) о благословении.

Украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко) 16 сентября на своей странице в Instagram поделился снимком со съемок комедии "Бешеная свадьба 3".

На фото артист запечатлен в образе отца Евлампия.

"Батюшка, благослови", – отреагировал на фото российский шоумен Максим Галкин.

"Ты уже благословлен", – ответил на реплику Потап.

"Бешеная свадьба" – украинский комедийный фильм, премьера которого состоялась осенью 2018 года. Зимой 2019 года в прокат вышел фильм "Бешеная свадьба 2". Потап играет в сериале роль отца Евлампия.

В августе 2020 года Потап показал, как перед съемками ему накладывают грим.