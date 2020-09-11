Потап повторил выражение лица персонажа знаменитой картины. Фото

Украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко) снялся с открытым ртом.

Украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко) на своей странице в Instagram разместил фото, на котором запечатлен в футболке с изображением картины "Крик" норвежского художника Эдварда Мунка. Певец повторил экспрессивное выражение лица персонажа картины, открыв рот.

"Работая на полу", – написал шоумен.

На фото Потап позирует лежащим на полу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @mozgistudios #mozgi Working on the floor Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 10 Сен 2020 в 10:00 PDT

"Крик" – серия картин Мунка, созданная с 1893-го по 1910 год.

Потап выступал в дуэте "Потап и Настя" с певицей Настей Каменских с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских. Он пишет ей песни для сольного проекта – NK. Также он продюсирует проект Mozgi, певицу Michelle Andrade. Был продюсером группы "Время и Стекло", которая в марте 2020 года объявила о завершении деятельности.