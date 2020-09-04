  "Осадчая с Горбуновым? Бредовее не может быть". Потап рассказал, почему воспринимал Горбунова как человека нетрадиционной ориентации

Украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко) заявил, что до того, как шоумен Юрий Горбунов не начал встречаться с ведущей "Світського життя" Катей Осадчей, он никогда не видел его с женщинами.

Потап: Когда заходишь к Юре домой, у него висит 20 одинаковых белых рубашек. Что можно подумать? Фото: gorbunovyuriy / Instagram

Украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко) в эфире авторской передачи, которая выходит на YouTube-канале 2POpodcast, обсудил с гостьей эфира телеведущей Машей Ефросининой биографию шоумена Юрия Горбунова, которого называет своим другом и кумом.

"Я думал, что он "голубой", – заявил Потап, рассказывая историю зарождения их с Горбуновым дружбы.

"Катя думала, что он "голубой". Прикинь?!" – отреагировала Ефросинина.

По словам Потапа, Горбунов казался ему "холеным красавцем в костюме".

"Когда заходишь к Юре домой, у него висит 20 одинаковых для меня белых рубашек. Я говорю: "Юра, а почему у тебя 20 одинаковых рубашек?" А он говорит: "Ты что? Как ты можешь такое говорить? Здесь вот такой шелк, а здесь вот такое плетение". Ну что можно подумать?" – поделился наблюдениями Потап.

Он вспомнил, что до начала романтических отношений с ведущей "Світського життя" Катей Осадчей Горбунова "никто не видел с женщиной".

"И я, парень из Дарницкого района, подумал, что он "голубой". Потом он начинает встречаться с Катей и ты понимаешь, что Осадчая с Горбуновым – бредовее не может быть!" – рассказал Потап.

Артист признался, что с интересом наблюдал за тем, как в дальнейшем развивались романтические отношения Горбунова и Осадчей.

"Я обожаю эту пару. Это любимые мои кумовья!" – подытожил Потап.

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Видео: 2POpodcast / YouTube

Катя Осадчая замужем за своим коллегой Юрием Горбуновым. Они оформили отношения незадолго до рождения сына Ивана, который появился на свет 18 февраля 2017 года. У ведущей есть старший сын, 17-летний Илья. Его отец – бизнесмен Олег Полищук.

Юрий Горбунов вел программы "Три крапки", "Щасливий дзвiнок" на УТ-1, "Підйом!" на "Новом канале", "Сніданок з "1+1", "Красота по-украински", "Я люблю Україну", "Великий пекарський турнір", "Голос країни" на "1+1".

Катя Осадчая в юности строила карьеру модели. Она вела программу "Светские хроники" на канале "Тонис". Позже появился проект "Светская жизнь" на "1+1". Осадчая является его бессменной ведущей.

До брака с Осадчей Горбунов в течение 20 лет был женат на танцовщице Людмиле. Она была старше шуомена на 10 лет.