Бульвар Шоубиз
 
28 октября, 2020
 
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"Меня просто исключили из проекта". Дикусар высказался о "Танцах со звездами"

Украинский танцовщик и хореограф Дмитрий Дикусар рассказал, как в первом сезоне шоу "Танцы со звездами" на "1+1" его пытались сделать старше.

Дикусар: Я хочу танцевать. Точка
Дикусар: Я хочу танцевать. Точка
Фото: dikusar_dmitriy / Instagram

Украинский танцовщик и хореограф Дмитрий Дикусар в интервью изданию "Факты" признался, что рассматривает участие в шоу "Танцы со звездами" на "1+1" как платформу для самовыражения.

Хореограф признался, что в 2006 году, в первом сезоне проекта, он начал тренироваться в паре с актрисой Ольгой Сумской, но к участию в шоу его не допустил бывший генеральный директор канала Юрий Морозов. 

"[Он] сказал, что не понимает пару, где парню 21 год, а артистке под сорок. Продюсеры старались сделать меня старше, я отрастил бородку. Тем не менее за две недели до первого эфира меня просто исключили из проекта. Взяли другого, более взрослого, танцора. Помню, меня это тогда сильно задело. Но в пару с Ольгой я таки стал. Это было на гала-концерте, мы станцевали номер, изображая Проню Прокоповну и Голохвастова. Это был мой дебют на паркете "Танцев", и я тогда ощутил настоящий кайф", – признался хореограф.

Он отметил, что не отказался бы от участия в проекте в качестве судьи, но больше всего ему хочется именно танцевать.

"Наверное, я прошел все круги тщеславия: танцор, хореограф, главный хореограф, режиссер. И когда всего этого достигаешь, понимаешь, что по-настоящему был счастлив лишь в начале пути, когда выходил на паркет в роли обычного танцора. Вся эта статусность, оказывается, не стоит ничего. Я хочу танцевать. Точка", – заявил он.

Дмитрий Дикусар родился в 1985 году в Одессе. В разные годы на проекте "Танцы со звездами" он танцевал, помимо Сумской, с певицами Ириной Билык, Настей Каменских и Славой Каминской. 

Теги: Ирина Билык, Настя Каменских, Ольга Сумская, шоу, танцы, Дмитрий Дикусар, Слава Каминская, Танцы со звездами, хореограф, жюри
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