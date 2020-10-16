Шоптенко заявила, что до сих пор повенчана с Дикусаром

По словам хореографа Алены Шоптенко, они с экс-супругом танцором Дмитрием Дикусаром жили в венчанном браке.

Шоптенко вышла замуж за Дикусара в 2013 году, а в 2016 их брак распался Фото: alena_shoptenko / Instagram

Украинский хореограф и бывшая участница "Танцев со звездами" на "1+1" Алена Шоптенко в интервью в передаче "Зірковий шлях", которая вышла 16 октября на канале "Украина", рассказала, что спустя четыре года после расторжения гражданского брака с экс-супругом Дмитрием Дикусаром находится на стадии расторжения их венчанного брака.

По словам Шоптенко, они с Дикусаром повенчались, так как относились к своим отношениям серьезно.

"Мы этого очень хотели, и мы так сделали. Жизнь показала другое", – рассказала она.

Дикусар и Шоптенко прожили в браке с 2013-го по 2016 год. В октябре 2016-го танцовщица вышла замуж за совладельца библиотеки Botan Алексея Иванова. Летом 2018 года у пары родился сын.