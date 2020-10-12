"Это мой последний сезон". Шоптенко прокомментировала участие в "Танцах со звездами"

Экс-участница нового сезона шоу "Танцы со звездами" хореограф Алена Шоптенко 12 октября в Instagram написала, что участие в нынешнем проекте было самым коротким в ее жизни.
"Пожалуй, это был самый короткий сезон в моей жизни, хотя он обещал быть одним из самых длинных. Еще в начале этого сезона я пообещала себе, что это мой последний сезон в качестве танцовщицы и хореографа в паре. Жизнь распорядилась по-своему и подтвердила мое решение", – рассказала Шоптенко.
По словам танцовщицы, покинув шоу, она жалеет только о том, что ее партнер по танцам певец Олег Винник за четыре эфира не успел показать все, на что был способен.
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Пожалуи * , это был самыи * короткии * сезон «Танці з зірками» в моеи * жизни, хотя он обещал быть одним из самых длинных. Еще * в начале этого сезона я пообещала себе, что это мои * последнии * сезон в качестве танцовщицы и хореографа в паре. Жизнь распорядилась по-своему и подтвердила мое решение убедительно Жалею только о том, что @olegg.vynnyk не успел показать все, на что способен! Эти наши 4 танца навсегда останутся в моем сердце! За что я искренне благодарю команду @tanci1plus1 и всех, кто был причастен! Ведь за успехом всегда стоят люди, которые трудятся и любят свою работу. А наши 4 танца - это бесспорныи * успех! Спасибо, дорогие зрители, за вашу поддержку, критику и переживания! @olegg.vynnyk , было круто! Спасибо тебе за этот сезон!
Во время пятого эфира, который состоялся 27 сентября, Винник и Шоптенко не вышли на паркет – у артиста и его партнерши был диагностирован COVID-19.
4 октября пара была дисквалифицирована, так как не смогла принять участие в шоу во второй раз.
11 октября ведущий проекта Юрий Горбунов во время седьмого эфира сообщил, что жюри приняло решение вернуть Винника и Шоптенко на проект, но певец отказался от этого предложения, сообщается на официальной странице организаторов шоу в Instagram.
Шоптенко впервые вышла на паркет "Танцев со звездами" в 2006 году. Ее партнером стал на тот момент руководитель студи "Квартал 95" Владимир Зеленский. Пара одержала победу в шоу.
В 2017 году в паре с актером Ахтемом Сеитаблаевым танцовщица заняла третье место на проекте.