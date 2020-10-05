Винник и Шоптенко покинули "Танцы со звездами" из-за дисквалификации

Украинский певец Олег Винник и его партнерша хореограф Алена Шоптенко после шестого эфира покинули проект "Танцы со звездами" на "1+1" из-за дисквалификации. Об этом 4 октября сообщается на официальной странице проекта в Instagram.
"По правилам шоу, если участник два раза не танцует, его ждет дисквалификация. По состоянию здоровья Винник и Шоптенко не смогли сегодня продемонстрировать танец. К сожалению, пара вынуждена покинуть проект", – говорится в заявлении.
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За правилами шоу, якщо учасник два рази не танцює – на нього чекає дискваліфікація. За станом здоров'я Олег Винник (@olegg.vynnyk) та Олена Шоптенко (@alena_shoptenko) не змогли сьогодні продемонструвати свій танець. На жаль, пара змушена залишити проект #танціззірками. За рішенням Олега Винника, усі голоси глядачів за і * хню пару він віддає Ользі Фреи * мут та Іллі Падзині. Олеже, Олено, ми бажаємо вам наи * швидшого одужання. Друзі, залишаи * те слова підтримки для пари у коментарях
"К сожалению", – прокомментировала ситуацию на своей странице в Instagram Шоптенко.
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"Жаль покидать паркет из-за болезни, но это жизнь", – написал в своем микроблоге Винник.
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Друзі, колеги, любі мої глядачі і слухачі, іще раз дякую усім вам за підтримку та побажання скоріше одужувати. Мені вже значно краще, продовжую лікуватися. Прикро залишати паркет @tanci1plus1 через хворобу, проте це життя. @alena_shoptenko тримайся, ми все подолаємо
Во время четвертого эфира Винник и Шоптенко принимали участие в проекте дистанционно, записав танец на видео, так как в этот день Винник находился с концертом в Житомире.
Во время пятого эфира, который состоялся 27 сентября, пара не вышла на паркет – у артиста и его партнерши был диагностирован COVID-19.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 5 октября коронавирус в Украине был подтвержден у 230 236 человек, 4430 человек умерли, 101 252 выздоровели.