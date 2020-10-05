Винник и Шоптенко покинули "Танцы со звездами" из-за дисквалификации

Украинский певец Олег Винник и его партнерша хореограф Алена Шоптенко не вышли на паркет во время шестого эфира "Танцев со звездами" на "1+1" из-за болезни.

Винник и Шоптенко выбыли из "Танцев со звездами" Фото: olegg.vynnyk / Instagram

Украинский певец Олег Винник и его партнерша хореограф Алена Шоптенко после шестого эфира покинули проект "Танцы со звездами" на "1+1" из-за дисквалификации. Об этом 4 октября сообщается на официальной странице проекта в Instagram.

"По правилам шоу, если участник два раза не танцует, его ждет дисквалификация. По состоянию здоровья Винник и Шоптенко не смогли сегодня продемонстрировать танец. К сожалению, пара вынуждена покинуть проект", – говорится в заявлении.

"К сожалению", – прокомментировала ситуацию на своей странице в Instagram Шоптенко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram На жаль. Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko) 4 Окт 2020 в 1:03 PDT

"Жаль покидать паркет из-за болезни, но это жизнь", – написал в своем микроблоге Винник.

Во время четвертого эфира Винник и Шоптенко принимали участие в проекте дистанционно, записав танец на видео, так как в этот день Винник находился с концертом в Житомире.

Во время пятого эфира, который состоялся 27 сентября, пара не вышла на паркет – у артиста и его партнерши был диагностирован COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 5 октября коронавирус в Украине был подтвержден у 230 236 человек, 4430 человек умерли, 101 252 выздоровели.