"Мой". Каминская расставила точки над "i" в отношениях с Дикусаром

Участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская внесла ясность в отношения с хореографом Дмитрием Дикусаром и показала совместное фото с ним.

Каминская: Ничто не бывает так вовремя, как человек Фото: babaslavka / Instagram

Участница украинского дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская на своей странице в Instagram призналась, что хореограф Дмитрий Дикусар, который был ее партнером по шоу "Танцы со звездами" на "1+1", является для нее поддержкой.

"Мой (символ "сердце". – "ГОРДОН"). Партнер, учитель, психолог, друг, partner in crime. Ничто не бывает так вовремя, как человек. С его плечом, поддержкой и умными мыслями", – написала она.

Каминская и Дикусар покинули проект после третьего эфира по результатам голосования судей и телезрителей. Пара продолжает заниматься вместе.

Каминская не смогла участвовать в предыдущем сезоне проекта из-за травмы спины.

Слава развелись с пластическим хирургом Эдгаром Каминским летом 2019 года, прожив в браке пять лет. У пары есть двое детей. Дочь Лаура родилась 6 декабря 2015 года, сын Леонард – 13 декабря 2014 года.

Дикусар был женат дважды: на певице Ирине Билык (с 2004-го по 2007 год) и на хореографе Алене Шоптенко (с 2013-го по 2016 год).