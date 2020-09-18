"Очень друг другу подходите". Избранница Эдагара Каминского обнародовала совместное фото

Избранница экс-супруга солистки группы "НеАнгелы" Славы Каминской Ольга Богатая разместила в сети совместный снимок с Эдгаром Каминским.

Каминский и Богатая заявили о своих отношениях в январе 2020 года Фото: bogataya_olga / Instagram

Арт-директор дизайнера Жана Грицфельдта. 26-летняя Ольга Богатая 18 сентября в Instagram опубликовала снимок, на котором запечатлена вместе со своим бойфрендом – экс-супругом солистки группы "НеАнгелы" Эдгаром Каминским.

"Эдгар прямо светится от удовольствия!" – заметили фолловеры.

"Вы очень друг другу подходите", – прокомментировали снимок подписчики Богатой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СЧАСТЬЕ ВНУТРИ НАС (@bogataya_olga) 18 Сен 2020 в 1:20 PDT

Слава и Эдгар Каминские развелись летом 2019 года, прожив в браке пять лет. У пары есть двое детей. Дочь Лаура родилась 6 декабря 2015 года, сын Леонард – 13 декабря 2014 года.

В январе 2020 года Каминский впервые поделился совместным снимком с Богатой.

У Богатой есть семилетний сын от предыдущих отношений.

В августе Каминская заявила, что они с экс-супругом приложили усилия, чтобы отношения после развода можно было назвать дружескими.