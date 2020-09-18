"Очень друг другу подходите". Избранница Эдагара Каминского обнародовала совместное фото

Арт-директор дизайнера Жана Грицфельдта. 26-летняя Ольга Богатая 18 сентября в Instagram опубликовала снимок, на котором запечатлена вместе со своим бойфрендом – экс-супругом солистки группы "НеАнгелы" Эдгаром Каминским.
"Эдгар прямо светится от удовольствия!" – заметили фолловеры.
"Вы очень друг другу подходите", – прокомментировали снимок подписчики Богатой.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Слава и Эдгар Каминские развелись летом 2019 года, прожив в браке пять лет. У пары есть двое детей. Дочь Лаура родилась 6 декабря 2015 года, сын Леонард – 13 декабря 2014 года.
В январе 2020 года Каминский впервые поделился совместным снимком с Богатой.
У Богатой есть семилетний сын от предыдущих отношений.
В августе Каминская заявила, что они с экс-супругом приложили усилия, чтобы отношения после развода можно было назвать дружескими.