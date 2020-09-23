Каминская продолжает заниматься с Дикусаром и заговорила о свадьбе

Участница украинского дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская на своей странице в Instagram показала, как они тренируются вместе с хореографом Дмитрием Дикусаром, ее партнером по шоу "Танцы со звездами" на "1+1".
"Кто видел улыбающегося Дмитрия Дикусара? Похоже, у него такая реакция на мои мучения. Собираем корпус вместе. В здоровом теле – здоровый батман! Контролирует процесс [тренер] Стас Романий. На вопрос "Когда свадьба?" отвечу в личку. Осталось только определиться, чья", – написала она.
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Кто видел улыбающегося @dikusar_dmitriy ? * Похоже у него такая реакция на мои мучения * Собираем корпус вместе * В здоровом теле - здоровыи * батман! Контролирует процесс @stas_romaniy * PS: На вопрос «Когда свадьба?» отвечу в личку * осталось только определиться, чья *
Каминская и Дикусар покинули проект после третьего эфира по результатам голосования судей и телезрителей.
Каминская не смогла участвовать в предыдущем сезоне проекта из-за травмы спины.
Слава развелись с пластическим хирургом Эдгаром Каминским летом 2019 года, прожив в браке пять лет. У пары есть двое детей. Дочь Лаура родилась 6 декабря 2015 года, сын Леонард – 13 декабря 2014 года.
Дикусар был женат дважды: на певице Ирине Билык (с 2004-го по 2007 год) и на хореографе Алене Шоптенко (с 2013-го по 2016 год).