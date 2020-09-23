Каминская продолжает заниматься с Дикусаром и заговорила о свадьбе

Участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская показала, как проводит время вместе с хореографом Дмитрием Дикусаром.

Участница украинского дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская на своей странице в Instagram показала, как они тренируются вместе с хореографом Дмитрием Дикусаром, ее партнером по шоу "Танцы со звездами" на "1+1".

"Кто видел улыбающегося Дмитрия Дикусара? Похоже, у него такая реакция на мои мучения. Собираем корпус вместе. В здоровом теле – здоровый батман! Контролирует процесс [тренер] Стас Романий. На вопрос "Когда свадьба?" отвечу в личку. Осталось только определиться, чья", – написала она.