"Пара красивая. Дай бог, еще и счастливая". Каминская обнародовала романтическое видео с Дикусаром

Участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская позировала на улице с хореографом Дмитрием Дикусаром.

Участница украинского дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская на своей странице в Instagram разместила ролик с участием хореографа Дмитрия Дикусара, который был ее партнером по шоу "Танцы со звездами" на "1+1". Они запечатлены на улице, стоя близко друг к другу, в отдельных эпизодах Каминская улыбается, глядя в объектив.

"Вот так рождаются слухи", – написала она.

Подписчики прокомментировали видео.

"Дмитрий, как знамя, переходящее от старой партнерши по танцам к новой", – отметила _anzhenko_.

"Слухи или нет, но пара вы красивая. Дай бог, еще и счастливая", – написала turetskaya_eda_ukrayna.

Каминская и Дикусар покинули проект 13 сентября после третьего эфира по результатам голосования судей и телезрителей. Пара продолжает заниматься танцами вместе.

Каминская не смогла участвовать в предыдущем сезоне проекта из-за травмы спины.

Слава развелись с пластическим хирургом Эдгаром Каминским летом 2019 года, прожив в браке пять лет. У пары есть двое детей. Дочь Лаура родилась 6 декабря 2015 года, сын Леонард – 13 декабря 2014 года.

Дикусар был женат дважды: на певице Ирине Билык (с 2004-го по 2007 год) и на хореографе Алене Шоптенко (с 2013-го по 2016 год).