  Каминская из "НеАнгелов" рассказала, почему не хочет знакомиться с избранницей своего бывшего мужа

По словам солистки украинской группы "НеАнгелы" Славы Каминской, ее экс-супругу Эдгару Каминскому следует определиться.

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская заявила, что не знакома с нынешней избранницей своего экс-супруга Эдгара Каминского. Об этом артистка заявила в интервью, которое вышло на YouTube-канале "Прямой вопрос" 30 сентября.

"Когда он уже точно определится со своей избранницей, тогда, наверное, я с ней познакомлюсь. А так не вижу смысла", – подчеркнула она.

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Видео: Прямой вопрос / YouTube

Каминская развелась со своим мужем Эдгаром Каминским летом 2019 года, прожив в браке пять лет. У пары есть двое детей. Дочь Лаура родилась 6 декабря 2015 года, сын Леонард – 13 декабря 2014 года.

В январе 2020 года Каминский впервые поделился в сети совместным снимком со своей избранницей Ольгой Богатой.

В мае Каминская во время общения с певицей Олей Поляковой в рамках игры "Правда или действие" призналась, что им с бывшим мужем приходится находить общий язык ради детей.

В начале августа певица сообщила, что они вместе с экс-супругом трудились над тем, чтобы отношения после развода можно было назвать дружескими.