  Каминская: Я женщина наученная. Брачный контракт подписывать нужно, чтобы не оставить себя с голой жопой

По словам солистки украинской группы "НеАнгелы" Славы Каминской, в брачном контракте нет ничего постыдного.

Каминская: Может произойти все, что угодно – люди расходятся, встречаются Фото: babaslavka / Instagram

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская в случае следующего замужества будет настаивать на подписании брачного контракта. Об этом артистка заявила в интервью, которое вышло на YouTube-канале "Прямой вопрос" 30 сентября.

"Я женщина уже наученная. Брачный контракт подписывать нужно. Нужно, чтобы не оставить себя с голой жопой, когда расстаешься с мужчиной. Мужчины разные бывают", – заявила она.

Певица подчеркнула, что не видит в этом ничего постыдного.

"Все должно быть подписано, чтобы потом не подкопаться. Может произойти все, что угодно – люди расходятся, встречаются. Жизнь идет. А если у вас дети, они должны быть обеспечены", – считает Каминская.

ВИДЕО

Видео: Прямой вопрос / YouTube

Каминская развелась со своим мужем Эдгаром Каминским летом 2019 года, прожив в браке пять лет. У пары есть двое детей. Дочь Лаура родилась 6 декабря 2015 года, сын Леонард – 13 декабря 2014 года.

В мае Каминская во время общения с певицей Олей Поляковой в рамках игры "Правда или действие" призналась, что им с бывшим мужем приходится находить общий язык ради детей.

В начале августа певица сообщила, что они вместе с экс-супругом трудились над тем, чтобы отношения после развода можно было назвать дружескими.