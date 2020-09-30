  Каминская из "НеАнгелов" рассказала, почему ее новый избранник избегает публичности

По словам солистки украинской группы "НеАнгелы" Славы Каминской, ни она, ни ее новый избранник не хотят выносить свои отношения на публику.

Каминская: На те же грабли еще один раз наступать не собираюсь Фото: babaslavka / Instagram

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская представила детям нового избранника как своего друга и не стремится, чтобы между ним и ее детьми установились дружеские отношения. Об этом артистка заявила в интервью, которое вышло на YouTube-канала "Прямой вопрос" 30 сентября.

"Я стараюсь, чтобы они пока не коннектились. Вдруг мама друга поменяет? В жизни всякое бывает, а я девушка творческая, мне нужно вдохновляться. Ну вот пока вдохновляет, все устраивает", – заявила артистка.

По словам певицы, ее новый избранник избегает публичности, поэтому она не афиширует его имя.

"Он не лезет в шоу-бизнес. Шоу-бизнес – этого не его. Ну и я уже уже одного представляла. Допредставлялась, хватит. На те же грабли еще один раз наступать не собираюсь", – подчеркнула певица.

Каминская отметила, что ее новый избранник ценит ее и уважает.

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Видео: Прямой вопрос / YouTube

Каминская развелась со своим мужем Эдгаром Каминским летом 2019 года, прожив в браке пять лет. У пары есть двое детей. Дочь Лаура родилась 6 декабря 2015 года, сын Леонард – 13 декабря 2014 года.

В мае Каминская во время общения с певицей Олей Поляковой в рамках игры "Правда или действие" призналась, что им с бывшим мужем приходится находить общий язык ради детей.

В начале августа певица сообщила, что они вместе с экс-супругом трудились над тем, чтобы отношения после развода можно было назвать дружескими.