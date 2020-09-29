Каминская поделилась "рецептом на случай апокалипсиса" и пригрозила подписчикам

Участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская раскрыла свое утреннее бодрящее ноу-хау.

Участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская рассказала в Instagram, как ухаживает за кожей лица.

"Сколько бы вы ни вкладывали денег и косметики, первое, где отражаются стресс и недосып, – это лицо. Я умудряюсь спать везде: в автобусах, гримерках, павильонах, просто приучила себя не тратить свободное время зря, если можно вздремнуть хотя бы 20 минут", – рассказала она.

По словам Каминской, важно не забывать смывать макияж, очищать и увлажнять кожу.

"Не жадничайте, делитесь с кожей питательными элементами. Сейчас такое изобилие кремов, что только успевай выбирать. Я делаю эту процедуру несколько раз в день, в зависимости от состояния кожи", – написала она.

Певица призналась, что протирает лицо кубиками льда с ромашкой.

"Рецепт на случай апокалипсиса. От отеков, серого цвета кожи и плохого настроения. Заварила обычную траву, остудила, разлила в формы – и на отечный день всегда есть спецсредство. Дешево и реально работает. По утрам это ноу-хау очень даже бодрит.⠀ Первый, кто упрекнет меня за уколы красоты, получит путевку в блок. Такое сегодня настроение", – заявила она.

В группе "НеАнгелы" Слава Каминская поет вместе с коллегой Викой (Екатериной Смеюхой). Коллектив был основан продюсером Юрием Никитиным 16 июля 2006 года.