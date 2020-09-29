Каминская поделилась "рецептом на случай апокалипсиса" и пригрозила подписчикам

Участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская рассказала в Instagram, как ухаживает за кожей лица.
"Сколько бы вы ни вкладывали денег и косметики, первое, где отражаются стресс и недосып, – это лицо. Я умудряюсь спать везде: в автобусах, гримерках, павильонах, просто приучила себя не тратить свободное время зря, если можно вздремнуть хотя бы 20 минут", – рассказала она.
По словам Каминской, важно не забывать смывать макияж, очищать и увлажнять кожу.
"Не жадничайте, делитесь с кожей питательными элементами. Сейчас такое изобилие кремов, что только успевай выбирать. Я делаю эту процедуру несколько раз в день, в зависимости от состояния кожи", – написала она.
Певица призналась, что протирает лицо кубиками льда с ромашкой.
"Рецепт на случай апокалипсиса. От отеков, серого цвета кожи и плохого настроения. Заварила обычную траву, остудила, разлила в формы – и на отечный день всегда есть спецсредство. Дешево и реально работает. По утрам это ноу-хау очень даже бодрит.⠀ Первый, кто упрекнет меня за уколы красоты, получит путевку в блок. Такое сегодня настроение", – заявила она.
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Топ-5 моих советов по уходу за кожей лица * (сохраняйте, не теряйте, можно переписать на листик) * * 1. СПАТЬ. Здоровый сон = здоровое лицо. Сколько бы вы ни вкладывали денег и косметики, первое, где отражаются стресс и недосып – это лицо * Я умудряюсь спать везде: в автобусах, гримерках, павильонах, просто приучила себя не тратить свободное время зря, если можно вздремнуть хотя бы 20 минут. 2. СМЫВАТЬ. Всегда (в любом полуобморочном (послеконцертном) состоянии)) смывать * макияж. Какой бы красивый он ни был, и какая уставшая я бы ни вернулась домой (или не домой * ) 3. ОЧИЩАТЬ. Поверьте грим-богине со стажем: лосьоны для демакияжа не очищают кожу. Снять макияж и очистить кожу — это вообще две отдельные процедуры. Да, долго, энергозатратно, лень, но НАДО * 4. УВЛАЖНЯТЬ. Не жадничайте, делитесь с кожей питательными элементами. Сейчас такое изобилие кремов, что только успевай выбирать. Я делаю эту процедуру несколько раз в день, в зависимости от состояния кожи. 5. ПРОТИРАТЬ. Кубиками льда с ромашкой. Рецепт на случай апокалипсиса * От отеков, серого цвета кожи и плохого настроения * Заварила обычную траву, остудила, разлила в формы – и на отечный день всегда есть спецсредство. Дешево и реально работает. По утрам это ноу-хау очень даже бодрит * * Первый, кто упрекнет меня за уколы красоты, получит путевку в блок * Такое сегодня настроение))
В группе "НеАнгелы" Слава Каминская поет вместе с коллегой Викой (Екатериной Смеюхой). Коллектив был основан продюсером Юрием Никитиным 16 июля 2006 года.