"Это уже не ты", "Все изменила уже". Подписчики Каминской отреагировали на ее новое фото

По мнению подписчиков участницы украинского дуэта "НеАнгелы" Славы Каминской, она изменила свою внешность.

Участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская разместила в сети снимок, на котором запечатлена со светлыми волосами.

"Думаю, может покраситься? Мне идет?" – спросила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Думаю может покраситься ? * Мне идёт ? Публикация от Слава Каминская (@babaslavka) 26 Сен 2020 в 8:15 PDT

Подписчики отреагировали на снимок.

"А губы как будто пчелы покусали", – написала all_a_diana.

"Как по мне, так от той Славы, что только появилась на сцене, одни голубые глаза и остались. Все изменила уже", – заявила inessaovcharenko69.

"Это уже не ты", – отметил _real_shirts_.

Слава 15 августа сообщала, что отдыхает в Одессе вместе с детьми Леонардом (2014) и Лаурой (2015) и бывшим мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Они развелись летом 2019 года, прожив в браке пять лет.

В январе 2020 года Каминский впервые показал подписчикам свою новую избранницу, опубликовав в разделе "Истории" совместное фото с отдыха в Альпах.

8 апреля избранница пластического хирурга Ольга Богатая опубликовала в Instagram совместное фото с Каминским, назвав его "любимым".

В мае Каминская во время общения с певицей Олей Поляковой в рамках игры "Правда или действие" призналась, что им с бывшим мужем приходится находить общий язык ради детей.

В начале августа певица сообщила, что они вместе с бывшим мужем трудились над тем, чтобы отношения после развода можно было назвать дружескими.