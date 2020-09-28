"Это уже не ты", "Все изменила уже". Подписчики Каминской отреагировали на ее новое фото

Участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская разместила в сети снимок, на котором запечатлена со светлыми волосами.
"Думаю, может покраситься? Мне идет?" – спросила она.
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Подписчики отреагировали на снимок.
"А губы как будто пчелы покусали", – написала all_a_diana.
"Как по мне, так от той Славы, что только появилась на сцене, одни голубые глаза и остались. Все изменила уже", – заявила inessaovcharenko69.
"Это уже не ты", – отметил _real_shirts_.
Слава 15 августа сообщала, что отдыхает в Одессе вместе с детьми Леонардом (2014) и Лаурой (2015) и бывшим мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Они развелись летом 2019 года, прожив в браке пять лет.
В январе 2020 года Каминский впервые показал подписчикам свою новую избранницу, опубликовав в разделе "Истории" совместное фото с отдыха в Альпах.
8 апреля избранница пластического хирурга Ольга Богатая опубликовала в Instagram совместное фото с Каминским, назвав его "любимым".
В мае Каминская во время общения с певицей Олей Поляковой в рамках игры "Правда или действие" призналась, что им с бывшим мужем приходится находить общий язык ради детей.
В начале августа певица сообщила, что они вместе с бывшим мужем трудились над тем, чтобы отношения после развода можно было назвать дружескими.