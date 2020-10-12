"Свекровь мечты. Особенно после развода". Солистка "НеАнгелов" Каминская высказалась о бывшей свекрови

Солистка украинской группы "НеАнгелов" Слава Каминская поделилась в сети совместным снимком с экс-свекровью Людмилой Каминской.

Солистка украинской группы "НеАнгелов" Слава Каминская 11 октября в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена вместе с матерью своего экс-супруга Эдгара Каминского Людмилой Каминской. Артистка посвятила публикацию дню рождения свекрови.

Артистка отметила, что после развода с мужем осталась в хороших отношениях со свекровью.

"Людочка – это безусловная любовь. В первую очередь, нашего союза и своих внуков. Она никогда не осудит, не откажет, не отругает. Всегда поймет, объяснит и рассудит. Свекровь мечты. Особенно, после развода", – подписала фото Каминская.

Каминская развелась со своим мужем Эдгаром Каминским летом 2019 года, прожив в браке пять лет. У пары есть двое детей. Дочь Лаура родилась 6 декабря 2015 года, сын Леонард – 13 декабря 2014 года.

В мае 2020 года Каминская во время общения с певицей Олей Поляковой в рамках игры "Правда или действие" призналась, что им с бывшим мужем приходится находить общий язык ради детей.

В начале августа певица сообщила, что они вместе с экс-супругом трудились над тем, чтобы отношения после развода можно было назвать дружескими.

В интервью, которое вышло на YouTube-канале "Прямой вопрос" 30 сентября, певица рассказала, что ее новый избранник избегает публичности.