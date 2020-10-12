"Свекровь мечты. Особенно после развода". Солистка "НеАнгелов" Каминская высказалась о бывшей свекрови

Солистка украинской группы "НеАнгелов" Слава Каминская 11 октября в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена вместе с матерью своего экс-супруга Эдгара Каминского Людмилой Каминской. Артистка посвятила публикацию дню рождения свекрови.
Артистка отметила, что после развода с мужем осталась в хороших отношениях со свекровью.
"Людочка – это безусловная любовь. В первую очередь, нашего союза и своих внуков. Она никогда не осудит, не откажет, не отругает. Всегда поймет, объяснит и рассудит. Свекровь мечты. Особенно, после развода", – подписала фото Каминская.
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История гласит, что после развода остаться в хороших отношениях со свекровью — задача со звездочкой. У нас всё наоборот. * Людочка — это безусловная любовь. В первую очередь, нашего союза и своих внуков. Она никогда не осудит, не откажет, не наругает. Всегда поймет, объяснит и рассудит. Свекровь мечты. Особенно, после развода (шучу). * Бабушка Люда, будьте все так же молоды, энергичны и открыты. Мы за это вас и любим А я — особенно С днём рождения @lyudmila_kaminskaya
Каминская развелась со своим мужем Эдгаром Каминским летом 2019 года, прожив в браке пять лет. У пары есть двое детей. Дочь Лаура родилась 6 декабря 2015 года, сын Леонард – 13 декабря 2014 года.
В мае 2020 года Каминская во время общения с певицей Олей Поляковой в рамках игры "Правда или действие" призналась, что им с бывшим мужем приходится находить общий язык ради детей.
В начале августа певица сообщила, что они вместе с экс-супругом трудились над тем, чтобы отношения после развода можно было назвать дружескими.
В интервью, которое вышло на YouTube-канале "Прямой вопрос" 30 сентября, певица рассказала, что ее новый избранник избегает публичности.