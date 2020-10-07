Каминская в Египте позировала в бюстгальтере с книгой в руках

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась в сети снимком с отдыха.

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская 6 октября в Instagram разместила фото, на котором запечатлена сидящей за столиком с книгой в руках.

Певица позирует в кадре в бюстгальтере, шортах и с полотенцем на голове. Каминская отметила, что находится в одном из египетских отелей.

"Женщины – с Венеры, мужчины – с ретроградного Меркурия. Согласны?" – подписала она фото.

В 2019 году Каминская развелась со своим мужем пластическим хирургом Эдгаром Каминским после пяти лет брака. У пары есть двое детей. Дочь Лаура родилась 6 декабря 2015 года, сын Леонард – 13 декабря 2014 года.

В интервью, которое вышло на YouTube-канале "Прямой вопрос" 30 сентября, артистка заявила, что ее новый избранник избегает публичности.