"Хватает "доброжелателей". Дикусар показал, как занимается в тренажерном зале

Хореограф Дмитрий Дикусар 23 октября в Instagram поделился с фолловерами снимком, сделанным во время занятий в тренажерном зале.
По словам танцора, не пропускать тренировки ему помогает персональный тренер.
"Я осознал, что самый опасный враг для меня – я сам. Как, впрочем, и самый лучший друг. Вокруг всегда хватает "доброжелателей", но именно мое решение заставляет меня все бросить либо идти дальше. Ведь я решаю – сделать усилие над собой или сдаться", – написал Дикусар.
Он отметил, что в моменты, когда хочется сдаться, от имени его совести с ним начинает говорить тренер и танцору приходится идти на тренировку "ради человека, который в тебя верит".
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Усилие или «волшебный пендаль»... В определенный момент жизни, я осознал, что самый опасный враг для меня, это я сам. Как, впрочем, и самый лучший друг... Ведь я решаю, сделать усилие над собой, или сдаться. Да, вокруг всегда хватает «доброжелателей», но именно моё решение заставляет меня всё бросить, либо идти дальше. Роль тренера и наставника в эти моменты невозможно переоценить! Ибо, иной раз, в самые сложные моменты тебе не хватает именно вопроса от человека, которого сильно уважаешь: «и это всё? сдался??» Тогда подключается дополнительный движок - «если уже не ради себя, то хоть ради человека, который в тебя верит» * Таким человеком в тренажёрном для меня стал мой тренер @stas_romaniy Младше по возрасту, но с менталитетом тренера-наставника, он снова и снова «озвучивает роль моей совести», и терпит моё нытьё)) Я желаю вам найти своего тренера-наставника-совесть-союзника, который будет выписывать вам «волшебный пендаль» и напоминать, друг вы себе или враг, когда вы уже перестаёте верить в собственные силы! Ведь, точно так же, от вас будут ждать этого ваши ученики! Всем продуктивного дня!!!
Дмитрий Дикусар родился в 1985 году в Одессе. Хореограф стал известным после участия в шоу "Танцы со звездами". Партнершами Дикусара на паркете были певицы Ирина Билык, Настя Каменских и Слава Каминская, а также актриса Ольга Сумская.