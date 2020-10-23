Бульвар Шоубиз
 
25 октября, 2020
 
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"Хватает "доброжелателей". Дикусар показал, как занимается в тренажерном зале

По словам хореографа Дмитрия Дикусара, не пропускать тренировки в зале его мотивируют слова личного тренера.

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Дикусар: Самый опасный враг для меня я сам
Дикусар: Самый опасный враг для меня – я сам
Фото: dikusar_dmitriy / Instagram l

Хореограф Дмитрий Дикусар 23 октября в Instagram поделился с фолловерами снимком, сделанным во время занятий в тренажерном зале. 

По словам танцора, не пропускать тренировки ему помогает персональный тренер.

"Я осознал, что самый опасный враг для меня – я сам. Как, впрочем, и самый лучший друг. Вокруг всегда хватает "доброжелателей", но именно мое решение заставляет меня все бросить либо идти дальше. Ведь я решаю – сделать усилие над собой или сдаться", – написал Дикусар.

Он отметил, что в моменты, когда хочется сдаться, от имени его совести с ним начинает говорить тренер и танцору приходится идти на тренировку "ради человека, который в тебя верит".

Дмитрий Дикусар родился в 1985 году в Одессе. Хореограф стал известным после участия в шоу "Танцы со звездами". Партнершами Дикусара на паркете были певицы Ирина Билык, Настя Каменских и Слава Каминская, а также актриса Ольга Сумская. 

Теги: Дмитрий Дикусар
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