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04 июня, 2020
 
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"Просто мне идет". Спустя две недели после Дня вышиванки Дикусар обнародовал селфи в вышиванке

По словам украинского хореографа Дмитрия Дикусара, ему нравится, как он выглядит в вышиванке.

Дикусар родился в 1985 году в Одессе
Дикусар родился в 1985 году в Одессе
Фото: dikusar_dmitriy / Inatagram

Украинский хореограф Дмитрий Дикусар в Instagram обнародовал селфи, позируя в кадре в вышиванке.

"Знаю, что сегодня не день вышиванки. Просто мне кажется, что это очень красиво! И мне идет", – подписал публикацию Дикусар.

Дмитрий Дикусар родился в 1985 году в Одессе. Хореограф стал известным после участия в шоу "Танцы со звездами". Партнершами Дикусара на паркете были певицы Ирина Билык и Настя Каменских, а также актриса Ольга Сумская. 

День вышиванки – праздник, призванный сохранить и популяризовать исконные традиции создания вышитой украинской одежды. Датой его проведения считается третий четверг мая. 

В 2020 году День вышиванки отмечали 21 мая. 

Теги: Украина, вышиванка, Дмитрий Дикусар, хореограф
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