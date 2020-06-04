"Просто мне идет". Спустя две недели после Дня вышиванки Дикусар обнародовал селфи в вышиванке

Украинский хореограф Дмитрий Дикусар в Instagram обнародовал селфи, позируя в кадре в вышиванке.
"Знаю, что сегодня не день вышиванки. Просто мне кажется, что это очень красиво! И мне идет", – подписал публикацию Дикусар.
Дмитрий Дикусар родился в 1985 году в Одессе. Хореограф стал известным после участия в шоу "Танцы со звездами". Партнершами Дикусара на паркете были певицы Ирина Билык и Настя Каменских, а также актриса Ольга Сумская.
День вышиванки – праздник, призванный сохранить и популяризовать исконные традиции создания вышитой украинской одежды. Датой его проведения считается третий четверг мая.
В 2020 году День вышиванки отмечали 21 мая.