"Вижу сосок", "Сиськи". Каменских снялась под душем

Подписчики украинской певицы NK (Насти Каменских) обсуждают ее фото, сделанное во время принятия водных процедур.

Каменских: Пока я могу видеть всю красоту природы и ощущать ее силу и энергию, я никогда не потеряю вдохновение Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица NK (Настя Каменских) разместила в Instagram фото, на котором она запечатлена в желтом бюстгальтере от купальника, стоя под душем.

"Пока я могу видеть всю красоту природы и ощущать ее силу и энергию, я никогда не потеряю вдохновение", – написала она.

Подписчики прокомментировали снимок.

"Опять голая!" – написала tatianakolesnikova5611.

"Вижу сосок", – заявил donbassyanin.

"О-о-о, опять всем известные сиськи", – отметил edem.osmanov_.

Настя Каменских стала известной, выступая с украинским рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, и Каменских начала сольную карьеру.