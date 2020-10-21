Каменских рассказала, как мотивирует себя тренироваться по утрам

Украинская певица NK (Настя Каменских) ежедневно просыпается в 6.00 для того, чтобы потренироваться. Об этом она написала 21 октября на своей странице в Instagram.
"Не представляю более эффективного способа проснуться, чем спорт! Поверьте, я такой же человек, как и вы. Мне тоже было сложно начинать и иногда бывает сложно заставить себя позаниматься! И когда все же встаю и начинаю тренировку, пробуждаюсь не только я, но и чувство гордости и радости за себя! Это дает такую энергию и мотивацию на весь день!" – сообщила артистка.
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Вот уже много лет мое утро начинается в 6:00 И я не представляю более эффективного способа проснуться, чем спорт! * * И поверьте мне, я такой же человек, как и вы. Мне тоже было сложно начинать и иногда бывает сложно заставить себя позаниматься! * И когда я все же встаю с кровати и иду на пробежку или начинаю тренировку, пробуждаются не только я сама, но и чувство гордости и радости за себя! Это дает такую энергию и мотивацию на весь день! * Старайтесь просыпаться раньше и делать зарядку! Вставайте с кровати до того, как в голове появится мысль, что вы бы еще хотели поспать и начинайте разминаться до того, как поймете, что вам не хочется этого делать! * Пусть это будет вашей ежедневной личной победой! * #nksport #sportgirl #morningmotivation
Настя Каменских стала известной, выступая с украинским рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год.
В конце 2017-го они сообщили о распаде дуэта, а в 2019 году Потап женился на Каменских.
В ноябре 2017 года Каменских под псевдонимом NK выпустила дебютный сольный клип "Это моя ночь".
18 сентября певица презентовала третий альбом под названием Eclectica, в который вошли семь треков на испанском языке. Одним из авторов испаноязычных треков является Потап.