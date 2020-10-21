Каменских рассказала, как мотивирует себя тренироваться по утрам

По словам украинской певицы NK (Насти Каменских), ей бывает сложно заставить себя встать рано утром и потренироваться.

Каменских: Поверьте, я такой же человек, как и вы Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица NK (Настя Каменских) ежедневно просыпается в 6.00 для того, чтобы потренироваться. Об этом она написала 21 октября на своей странице в Instagram.

"Не представляю более эффективного способа проснуться, чем спорт! Поверьте, я такой же человек, как и вы. Мне тоже было сложно начинать и иногда бывает сложно заставить себя позаниматься! И когда все же встаю и начинаю тренировку, пробуждаюсь не только я, но и чувство гордости и радости за себя! Это дает такую энергию и мотивацию на весь день!" – сообщила артистка.

Настя Каменских стала известной, выступая с украинским рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год.

В конце 2017-го они сообщили о распаде дуэта, а в 2019 году Потап женился на Каменских.

В ноябре 2017 года Каменских под псевдонимом NK выпустила дебютный сольный клип "Это моя ночь".

18 сентября певица презентовала третий альбом под названием Eclectica, в который вошли семь треков на испанском языке. Одним из авторов испаноязычных треков является Потап.