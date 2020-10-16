"Мой стиль жизни мотивирует". Каменских рассказала, кто фотографирует ее голой и для кого публикует эти снимки

Украинская певица Настя Каменских рассказала, что не обращает внимания на комментарии хейтеров под откровенными фото, которые публикует в своем микроблоге Instagram.

Каменских призналась, что супруг прекрасно относится к откровенным снимкам в ее Instagram Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских в интервью, которое опубликовано 16 октября на сайте агентства УНИАН, сообщила, что автором фото, на которых она запечатлена без одежды или в купальнике, зачастую является ее муж, певец Потап (Алексей Потапенко).

Каменских подчеркнула, что супруг прекрасно относится к тому, что она размещает откровенные снимки в своем микроблоге.

"Очень часто эти фотографии он сам же и делает", – рассказала она.

По словам артистки, они с мужем не обращают внимания на негативные комментарии хейтеров под такими публикациями.

"Я рада, что вокруг меня больше добрых и позитивных людей, которых мой стиль жизни мотивирует. Для таких людей всегда приятно стараться", – подытожила она.

Супруг Каменских Потап 14 октября в эфире авторской передачи, которая выходит на YouTube-канале 2POpodcast, заявил, что ему нравится, когда Каменских снимается без одежды и размещает эти фото в сети.

Каменских часто делится с подписчиками в Instagram снимками, на которых запечатлена обнаженной или в купальнике.